Сильнейших пловцов выявили на турнире среди подведомственных организаций УДП

Соревнования прошли сегодня в столичном бассейне школы плавания ISWIM ASTANA. Участники выступили в двух дисциплинах — эстафете 4×50 метров (командный зачёт) и индивидуальных заплывах на 50 метров среди мужчин и женщин.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По итогам командного зачёта:

1 место заняла команда Медицинского центра УДП РК,

2 место — Инженерно-технический центр УДП РК,

3 место — Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК.

УДП Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Отдельно стоит отметить, что в индивидуальном заплыве среди женщин корреспондент агентства Kazinform, представлявшая Телерадиокомплекс Президента РК, заняла почётное второе место. Победителем в мужском индивидуальном зачёте стал Айдын Абылкасов из IT-отдела ТРК Президента.

УДП Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Для меня это был первый подобный опыт. Волновалась, но поддержка команды и капитана Бауыржана Кошанова помогла справиться. Он сказал: «Главное — победить себя». На старте колени дрожали, но после прыжка с тумбы включился спортивный азарт. Плыла на одном дыхании, — делится впечатлениями Динара Акылжанова.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Организаторы отметили, что цель подобных мероприятий — укрепление корпоративной культуры, популяризация здорового образа жизни и развитие командного духа.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Подведомственные организации УДП традиционно активно участвуют в спортивных соревнованиях: ранее проводились турниры по волейболу, футболу и другим видам.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В октябре ожидается новое состязание — ТРК Президента выступит организатором турнира по борьбе среди коллег.