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    14:17, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Сильнейших пловцов выявили на турнире среди подведомственных организаций УДП

    Подведомственные организации Управления делами Президента РК приняли участие в турнире по плаванию, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    турнир по плаванию УДП
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Соревнования прошли сегодня в столичном бассейне школы плавания ISWIM ASTANA. Участники выступили в двух дисциплинах — эстафете 4×50 метров (командный зачёт) и индивидуальных заплывах на 50 метров среди мужчин и женщин.

    турнир по плаванию УДП
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По итогам командного зачёта:

    1 место заняла команда Медицинского центра УДП РК,

    2 место — Инженерно-технический центр УДП РК,

    3 место — Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК.

    турнир по плаванию
    УДП Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Отдельно стоит отметить, что в индивидуальном заплыве среди женщин корреспондент агентства Kazinform, представлявшая Телерадиокомплекс Президента РК, заняла почётное второе место. Победителем в мужском индивидуальном зачёте стал Айдын Абылкасов из IT-отдела ТРК Президента.

    турнир по плаванию УДП
    УДП Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    турнир по плаванию УДП
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Для меня это был первый подобный опыт. Волновалась, но поддержка команды и капитана Бауыржана Кошанова помогла справиться. Он сказал: «Главное — победить себя». На старте колени дрожали, но после прыжка с тумбы включился спортивный азарт. Плыла на одном дыхании, — делится впечатлениями Динара Акылжанова.

    турнир по плаванию
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    турнир по плаванию УДП
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Организаторы отметили, что цель подобных мероприятий — укрепление корпоративной культуры, популяризация здорового образа жизни и развитие командного духа.

    турнир по плаванию УДП
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Подведомственные организации УДП традиционно активно участвуют в спортивных соревнованиях: ранее проводились турниры по волейболу, футболу и другим видам.

    турнир по плаванию УДП
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В октябре ожидается новое состязание — ТРК Президента выступит организатором турнира по борьбе среди коллег.

    Теги:
    Спорт Плавание УДП
    Азиза Закумбаева
    Азиза Закумбаева
    Автор
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