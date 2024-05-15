Сильнейшего юного биолога мира определят в столице Казахстана

Продолжается подготовка к проведению самой престижной Международной олимпиады по биологии IBO-2024 в Казахстане. Участие подтвердили более 300 школьников и более 500 научных руководителей из 81 страны мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

IBO-2024 пройдет с 7 по 14 июля 2024 года на базе Назарбаев университета в городе Астане в формате теоретического и четырех практических туров: биохимия, молекулярная биология, биоинформатика, общая анатомия и физиология.

Научный комитет IBO-2024, состоящий из молодых ученых и казахстанских победителей предыдущих международных олимпиад, разработал задания для двух туров и провел стресс-тест в марте текущего года.

- Для обеспечения качественного проведения мировой олимпиады принят совместный приказ Правительства Республики Казахстан. Школьники из 81 страны мира посетят культурные места столицы и жемчужину Казахстана – Бурабай. Для руководителей команд будут организованы площадки для профессионального обмена опытом, семинары и конференции, – сообщил директор РНПЦ «Дарын» Гаждембек Турсунов.

Международная биологическая олимпиада IBO является наивысшим соревнованием среди учащихся средних школ разных стран и одним из самых масштабных мероприятий в сфере образования.