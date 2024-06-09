Сильная жара ожидается в Казахстане 9 июня

С прохождением атмосферных фронтов 9 июня сохранится неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, ожидаются дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь, град, шквал. По республике ожидаются туман, усиление ветра, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем в Алматинской, Кызылординской областях, области Жетысу сохраняется сильная жара, в Атырауской, Жамбылской, в области Улытау, на юге области Абай, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях,на западе, юге, в центре области Улытау, на западе, севере Кызылординской,на юго-востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе Актюбинской, на севере, северо-востоке, юге, в центре области Жетысу, на юге Костанайской, Карагандинской и области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на юге Актюбинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.