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    00:03, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Сильная жара ожидается в Казахстане 9 июня

    Жара
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    С прохождением атмосферных фронтов 9 июня сохранится неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, ожидаются дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь, град, шквал. По республике ожидаются туман, усиление ветра, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем в Алматинской, Кызылординской областях, области Жетысу сохраняется сильная жара, в Атырауской, Жамбылской, в области Улытау, на юге области Абай, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

    В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях,на западе, юге, в центре области Улытау, на западе, севере Кызылординской,на юго-востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе Актюбинской, на севере, северо-востоке, юге, в центре области Жетысу, на юге Костанайской, Карагандинской и области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Атырауской, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на юге Актюбинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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