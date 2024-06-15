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    00:04, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Сильная жара и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

    гроза
    Фото: pixabay

    С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, град, шквал, на востоке и в центре страны — сильный дождь. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на крайнем западе и юге Казахстана сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью на севере — туман.

    Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.

    В области Улытау, Жамбылской, Алматинской областях, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангистауской, на юго-западе Акмолинской, на западе области Жетысу, на юге, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, востоке Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке, юге Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, на востоке области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Жара
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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