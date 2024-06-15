Сильная жара и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, град, шквал, на востоке и в центре страны — сильный дождь. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», лишь на крайнем западе и юге Казахстана сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью на севере — туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.

В области Улытау, Жамбылской, Алматинской областях, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангистауской, на юго-западе Акмолинской, на западе области Жетысу, на юге, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, востоке Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке, юге Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, на востоке области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.