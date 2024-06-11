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    00:03, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Сильная жара ожидается на западе Казахстана

    Жара
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Погоду на большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронтальные зоны, с которыми пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, наиболее интенсивные дожди ожидаются 11-12 июня на востоке, 13 июня в центре страны. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Дневная преобладающая температура на севере республики будет +20+25 °С, на востоке и в центре прогнозируется понижение от +22+32°С до +18+26°С, на юге ослабление сильной жары от +33+40°С до +25+35°С, а на западе страны температура будет повышаться до отметков сильной жары +33+40°С.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет Жара
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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