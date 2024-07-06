Сильная жара ожидается на западе Казахстана 6 июля

6 июля на большей части территории Казахстана под влиянием поля пониженного давления и атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, в центре, востоке, в горных районах юго-востока страны – сильные дожди. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юго-западе РК под влиянием антициклона по-прежнему погоду будет без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы – туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на западе Актюбинской области сохранится сильная жара.

Днем на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей сохраняется очень сильная жара.

На западе, востоке Атырауской, на северо-западе, севере Западно-Казахстанской, на юге Мангистауской, на западе Алматинской областей, на севере, востоке области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях, в областиУлытау, на западе Алматинской, на севере, востоке области Жетысу,на юге Костанайской, на западе Карагандинской, на западе, юго-востоке Атырауской, на западе Мангистауской областейсохранитсячрезвычайная пожарная опасность.