Сильная жара ожидается на западе Казахстана 6 июля
Лишь на юго-западе РК под влиянием антициклона по-прежнему погоду будет без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы – туман.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на западе Актюбинской области сохранится сильная жара.
Днем на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей сохраняется очень сильная жара.
На западе, востоке Атырауской, на северо-западе, севере Западно-Казахстанской, на юге Мангистауской, на западе Алматинской областей, на севере, востоке области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях, в областиУлытау, на западе Алматинской, на севере, востоке области Жетысу,на юге Костанайской, на западе Карагандинской, на западе, юго-востоке Атырауской, на западе Мангистауской областейсохранитсячрезвычайная пожарная опасность.