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    00:51, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Сильная жара ожидается на западе Казахстана 6 июля

    жара погода
    Фото: freepik.com
    6 июля на большей части территории Казахстана под влиянием поля пониженного давления и атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, в центре, востоке, в горных районах юго-востока страны – сильные дожди. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь на юго-западе РК под влиянием антициклона по-прежнему погоду будет без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы – туман.

    Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на западе Актюбинской области сохранится сильная жара.

    Днем на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей сохраняется очень сильная жара.

    На западе, востоке Атырауской, на северо-западе, севере Западно-Казахстанской, на юге Мангистауской, на западе Алматинской областей, на севере, востоке области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность.

    В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях, в областиУлытау, на западе Алматинской, на севере, востоке области Жетысу,на юге Костанайской, на западе Карагандинской, на западе, юго-востоке Атырауской, на западе Мангистауской областейсохранитсячрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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