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    07:16, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Сильная жара ожидается на западе и юге Казахстана

    жара, погода, лето
    Фото: Kazinform

    С прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части территории РК, ожидаются дожди с грозами, на севере — град. Об этом передает агентство Kazinform. 

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, днем на юго-западе, юге — пыльная буря.

    Днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях, области Жетысу, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

    В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на севере, западе, юге Актюбинской областях, на западе, юге, в центре области Улытау, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, в центре Алматинской области, на севере, востоке области Жетысу, на юге Костанайской, Карагандинской областях и области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

    В пустынных районах Туркестанской, на западе, юге, севере Атырауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на востоке Кызылординской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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