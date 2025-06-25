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    00:03, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Сильная жара и дожди с градом ожидаются в Казахстане 25 июня

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 июня 2025 г. распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    На большей части республики под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере, востоке, в центре – град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере страны ночью и утром туман.

    В центре области Абай, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, юго-востоке Мангистауской, на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем сильная жара в Алматинской, области Жетысу 35-39 градусов, в Жамбылской области 38 градусов, на западе, в пустынных районах Туркестанской области 41 градус. Днем очень сильная жара на севере, западе, в центре Алматинской, на юге, востоке области Жетысу 42 градуса.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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