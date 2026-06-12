Сильная жара до 40 градусов сохранится в ряде областей Казахстана
Штормовое предупреждение на 13 июня объявлено в 17 областях Казахстана. В ряде регионов ожидаются дожди, грозы, град, шквалистый ветер, сильная жара и высокий уровень пожарной опасности, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Астана
13 июня в Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный, днем порывы 15–18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Алматы
В Алматы и горных районах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов) 13 июня ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, временами порывы 15–20 м/с.
Шымкент
13 июня в Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.
Акмолинская область
13 июня ожидаются временами дождь и гроза, днем на западе, севере и юге области возможен град. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15–20 м/с. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке ожидается чрезвычайная.
Актюбинская область
Ночью на западе и юге ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на севере, юге и востоке — дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере и востоке возможен туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Алматинская область
На юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, на юге, востоке и в горных районах порывы 15–20 м/с. Днем сильная жара: до 35 градусов, на севере области — до 38 градусов. На севере сохраняются чрезвычайная и высокая пожарная опасность, на западе и востоке — высокая.
область Абай
Днем на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер западный, юго-западный, порывы 15–20 м/с, местами до 25 м/с. Сохраняется сильная жара до 35 градусов. Высокая пожарная опасность сохраняется по области, чрезвычайная — на западе, северо-западе, юге и в центре.
Атырауская область
Ночью на севере ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на западе, юге и востоке — дождь и гроза. Ветер северо-западный, западный, на севере и юге порывы 15–18 м/с. На северо-западе ожидается высокая пожарная опасность.
Восточно-Казахстанская область
На западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал. Ветер юго-западный, западный, порывы 15–20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 35 градусов, на юге — до 38 градусов. Высокая пожарная опасность сохраняется по области, чрезвычайная — на юге.
Жамбылская область
В горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, в горных районах порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области — чрезвычайная.
Кроме того, 14–21 июня днем в области ожидается сильная жара 35–40 градусов, с 17 июня на юге — до 40–43 градусов. На большей части региона прогнозируются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
область Жетысу
Днем в горных районах ожидается небольшой дождь. На западе, юге и в горных районах возможны грозы. В районе Алакольских озер ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с. Ожидается сильная жара до 35 градусов. На большей части области сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и востоке — чрезвычайная.
Западно-Казахстанская область
На западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем возможны град и шквал. Ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с. На западе и юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе — чрезвычайная.
Карагандинская область
На западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза и град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15–20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная.
Костанайская область
Ожидаются дождь и гроза, днем на западе, севере и востоке — сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге — высокая.
Кызылординская область
На юге, севере и в центре ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области — высокая.
Мангистауская область
На западе, северо-востоке и в центре ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15–18 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
Павлодарская область
Ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, местами град и шквал. Ветер юго-западный, порывы 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и востоке — чрезвычайная.
Северо-Казахстанская область
Ожидаются дождь и гроза, днем на западе и севере — сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе возможен туман. Ветер юго-восточный, восточный, порывы 15–20 м/с.
Туркестанская область
Днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. На севере возможна пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе и севере порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе и юге ожидается чрезвычайная.
Область Улытау
Ночью на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге — дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, западный, на востоке и юге порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.