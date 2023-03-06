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    17:00, 06 Март 2023 | GMT +6

    SilkwayTransit инвестирует в новый парк локомотивов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К концу первого полугодия 2023 года парк группы компаний будет пополнен 16 новыми маневрово-вывозными тепловозами серии ТЭМ9, 5 из которых уже успешно эксплуатируются на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По данным Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства РК, недостаточная обеспеченность локомотивной тягой и значительный износ локомотивного парка до 70%, создают дефицит провозной способности железнодорожной транспортной системы, способствуя удлинению сроков доставки грузов. Особо остро ощущается дефицит маневровой тяги. По мнению экспертов, без дополнительных инвестиций к 2032 году нехватка маневровых локомотивов достигнет 307 единиц. SilkwayTransit - одна из единственных в стране компаний, приобретающая новые маневровые локомотивы.

    Четырехосный маневрово-вывозной тепловоз серии ТЭМ9, предназначенный для маневровой и вывозной работы, оснащен всеми современными системами и опциями и имеет тяговую характеристику в полтора раза выше по сравнению с наиболее распространенными в СНГ маневровыми тепловозами серии ТЭМ-2, что повышает эффективность использования, учитывая ландшафтные особенности нашей страны. Данные тепловозы в два раза быстрее набирают заданную скорость благодаря улучшенному высокооборотистому дизелю тепловоза.

    Группа компаний «SilkwayTransit» – казахстанский частный грузовой железнодорожный перевозчик с собственным парком локомотивов более 60 единиц и географией перевозок, охватывающей практически все регионы страны. Локомотивы компании полностью обеспечены собственной инфраструктурой по всем видам технического и сервисного обслуживания, включая изготовление и ремонт запасных частей, узлов, деталей, технологических оборудований на локомотивы.


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