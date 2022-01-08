#СилавЕдинстве: Ученый - о событиях в Казахстане: Это должно быть большим уроком
«Президент неоднократно обращался к народу с призывом к спокойствию в связи с обстоятельствами, имевшими место в стране в последнее время. Как сказал Глава государства, главное, чтобы в это непростое время мы сохранили единство и не потеряли свою независимость. Для того, чтобы этого не произошло, мы должны поддержать народ в тех инициативах, которые были сделаны на пути нашего суверенитета», - сказал Медеу Абишов.
Ученый добавил, что сегодня все должны понимать, что нужно действовать сообща в ситуации, которая сейчас обостряется.
«Потому что мы слышим и видим, что переживают ближневосточные страны, такие как Афганистан, Сирия. В своем обращении Глава государства также призвал население с пониманием отнестись к ситуации. Никто не ожидал, что подобное произойдет накануне праздника. Президент подчеркнул, что в будущем усилятся силы обороны и меры по сохранению спокойствия страны. То, что в мирной стране около 20 тысяч боевиков живут вместе и воплощают свои мысли, конечно, вызывает страх. Это должно быть большим уроком для нас, чтобы такие ошибки не повторялись», - подчеркнул Медеу Абишов.