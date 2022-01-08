СилавЕдинстве: От решимости лидера зависит будущее государства - Сагымбай Козыбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В истории Казахстана наступают такие времена, когда от решимости лидера зависит будущее государства. Об этом заявил профессор факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби Сагымбай Козыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В истории государства наступают такие времена, когда от решимости лидера страны зависит будущее государства и народа», - сказал Сагымбай Козыбаев.

Ученый отметил, что захвативший в первые дни нового года страну поток экстремизма принес много жертв, пострадало множество неповинных людей.

«На нас напали, пытались поставить на колени, уничтожить многовековые достижения и растоптать репутацию казахского народа. Мы отличаемся миролюбием и толерантностью. Мы годами прививаем это новым поколениям в школах и вузах. В семьях учим уважать очаг, старших и беречь младших. Поэтому попытка уничтожения государственности - серьезный, страшный урок, который не должен забываться. Его нужно будет нам всем учить. Сейчас самое - главное поддерживать друг друга», - добавил Сагымбай Козыбаев.