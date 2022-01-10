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    03:40, 10 Январь 2022 | GMT +6

    #СилавЕдинстве: Мы должны объединиться и поддержать Президента – Гульдара Нурумова

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Своим мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» о произошедших в стране событиях поделилась депутат Мажилиса Парламента РК Гульдара Нурумова.

    «Начало нового года ознаменовалось для нашей страны трагическими событиями. В эти дни Казахстан переживает тяжелое время. Все вроде бы началось с мирных демонстраций, которые неожиданно переросли в повсеместные массовые беспорядки, приведшие к гибели наших соотечественников. От рук бандитов погибли сотрудники полиции, военные, молодые курсанты – практически дети, мирные жители. Нанесен колоссальный материальный ущерб стране, предпринимателям, простым людям. Благодаря своевременно принятым Президентом мерам по прекращению беспорядков, кровопролития, мародерства, ситуация стабилизируется во всех регионах нашей страны», - сказала Гульдара Нурумова.

    Спикер отметила, что издавна наш народ отличается своей сплоченностью, мудростью, миролюбием.

    «И сейчас мы, казахстанцы, должны показать всему миру, что мы едины и главное у нас - мир и благополучие нашей страны. Мы должны поддержать нашего Президента, который предпринимает все усилия для восстановления порядка и мира в нашем общем доме», - подчеркнула она.

    «Мы должны сплотиться и не допустить, чтобы гибли наши дети, братья, мужья. Как патриоты нашей Родины мы должны сохранить нашу Независимость для себя, для будущего наших детей. Вместе мы сила, мы должны объединиться и поддержать Президента», - резюмировала депутат Мажилиса Парламента РК Гульдара Нурумова.

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