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    15:56, 08 Январь 2022 | GMT +6

    #СилавЕдинстве: Будущее нашего суверенитета в наших руках - сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Алимжан Куртаев пирзвал казахстанцев поддержать действия Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! Призываем не поддаваться на обман террористов, террористических группировок и все протесты, все разногласия разрешать в рамках закона», - отметил Алимжан Куртаев.

    Депутат добавил, что многовековой мечтой наших предков была независимость.

    «Будущее нашего суверенитета - сегодня в наших с вами руках. Мы с вами должны понимать, что его сохранение - это наша с вами задача. В этой ситуации я призываю поддержать все, что делает наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев», - подчеркнул Алимжан Куртаев.


    Теги:
    Сенат Мнения ЧП-2022 Сила в единстве
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