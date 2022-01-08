СилавЕдинстве: Будущее нашего суверенитета в наших руках - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Алимжан Куртаев пирзвал казахстанцев поддержать действия Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Призываем не поддаваться на обман террористов, террористических группировок и все протесты, все разногласия разрешать в рамках закона», - отметил Алимжан Куртаев.

Депутат добавил, что многовековой мечтой наших предков была независимость.

«Будущее нашего суверенитета - сегодня в наших с вами руках. Мы с вами должны понимать, что его сохранение - это наша с вами задача. В этой ситуации я призываю поддержать все, что делает наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев», - подчеркнул Алимжан Куртаев.