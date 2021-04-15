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Силами ДЧС в Костанайской области удалось ликвидировать подтопление домов в кратчайшие сроки

Автор:  
Жанна Мусабаева
15 Апреля 2021, 16:34
Силами ДЧС в Костанайской области удалось ликвидировать подтопление домов в кратчайшие сроки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Подтопление домов произошло в селе Карамырза Карасуского района Костанайской области. Люди эвакуированы, спасателями и местными исполнительными органами вода с домов откачана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям области.

Как отмечают в ведомстве, ситуация с весенним паводком на сегодняшний день стабильная и держится на постоянном контроле.

«Из-за резкого повышения среднесуточных температур и обильного снеготаяния открываются реки и водоемы в центральной и северной части Костанайской области. Продолжается весеннее половодье, реки интенсивно очищаются ото льда. В настоящее время площадь, покрытая снегом, по области составляет менее 6%», - проинформировали в ведомстве.

Однако 13 апреля в результате интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод река Тюнтюгур вышла из берегов.

«В селе Карамырза Карасуского района произошло подтопление 39 жилых домов, уровень воды в которых поднялся до 30 см. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям в тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами была организована эвакуация пострадавшего населения. Из места подтопления в эвакуационные пункты было эвакуировано 69 человек, основная часть из которых была размещена у родственников. В безопасное место отогнаны 334 головы КРС и МРС. Жертв и пострадавших нет», - пояснили в ДЧС.

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Вместе с тем в круглосуточном режиме силами и средствами департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов производились работы по откачке талых вод из жилых домов.

«Из 39 подтопленных домов вода была полностью откачана. К настоящему времени, все жильцы вернулись в свои дома, на территории села Карамырза подтопленных домов нет», - заверили в департаменте.

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В целом, по области продолжаются круглосуточные дежурства на паводкоопасных участках. Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям находятся в состоянии повышенной готовности.


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