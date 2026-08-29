Сила воли народа: 35 лет со дня закрытия Семипалатинского полигона
Сегодня исполняется 35 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Одна из крупнейших экологических катастроф XX века принесла казахской степи невосполнимые потери, оставив болезненный след в судьбе нашего народа. После четырех десятилетий гонки вооружений остались тысячи детей с врожденными заболеваниями и больные жители. Какие уроки извлекла страна из этой истории и что дало Казахстану ядерное разоружение? Корреспондент агентства Kazinform вместе с экспертами разбирался в этой теме.
«Невада–Семей»: требование и стремление
Семипалатинский полигон был самой крупной площадкой для ядерных испытаний. За 40 лет испытаний в казахской степи пострадали более 1,5 млн человек. На территории полигона площадью 18 млн гектаров было произведено 456 взрывов, а последствия радиационного облучения население ощущает до сих пор.
Еще в последние годы существования Советского Союза население начало требовать закрытия этого опасного объекта. Созданное по инициативе поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова международное антиядерное движение «Невада–Семей» превратило требования людей в политическое требование. Эта инициатива совпала с позицией руководства страны относительно отказа от ядерного оружия, и вскоре было принято конкретное решение.
Так, 29 августа 1991 года Указом Президента Казахской ССР Семипалатинский ядерный полигон был официально закрыт. Казахстан стал примером мирного пути и призвал другие государства. В 2009 году ООН по инициативе Казахстана объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. В 2019 году день закрытия Семипалатинского ядерного полигона был включен в перечень памятных дат Республики Казахстан.
По словам директора Президентского центра Бахытжана Темирболата, несмотря на то, сколько бы ни поднималась эта тема, ее последствия и историческая оценка не должны быть забыты.
— Закрытие Семипалатинского полигона поставило точку в периоде ядерных испытаний, которые продолжались более 40 лет. Вместе с тем следует отметить, насколько сложным было это решение, поскольку оно было принято в период, когда Казахстан еще входил в состав СССР. В эпоху холодной войны руководство Советского Союза рассматривало полигон как важнейший элемент системы стратегического ядерного баланса. В этот период решающую роль сыграло общественное движение «Невада–Семей», которое стало ярким проявлением непреклонной воли народа, — отметил специалист.
Заслуженный работник атомной отрасли Казахстана, вице-президент международного антиядерного движения «Невада–Семей» Султан Картоев назвал закрытие испытательного полигона символом единства народа Казахстана. По его словам, сегодняшняя задача движения заключается в сохранении исторической памяти и передаче накопленного опыта молодому поколению.
— Гражданская позиция антиядерного движения «Невада–Семей» и последовательная государственная политика дали результат. Созданное в 1989 году движение объединило более двух миллионов казахстанцев и стало символом борьбы против ядерных испытаний и за создание мира без ядерного оружия, — сказал Султан Картоев.
Действительно, испытательный полигон нанес серьезный экологический и социально-экономический ущерб. К примеру, более 300 тыс. кв. км земель были выведены из сельскохозяйственного оборота, что сопоставимо с территорией Италии. Работы по восстановлению территории Семипалатинского ядерного полигона продолжаются и сегодня.
Согласно данным Агентства по атомной энергии РК, в настоящее время площадь загрязненных земель на территориях полигонов составляет 833 тыс. гектаров, а площадь территорий, пригодных для хозяйственного использования, — 997 тыс. гектаров. Сегодня Агентство реализует проект по созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности.
— После закрытия Семипалатинского полигона Казахстан системно реализует задачи по обеспечению безопасности территории и ликвидации последствий ядерных испытаний. За эти годы значительная часть испытательной инфраструктуры была уничтожена, а на территории площадью более 18 тыс. кв. км проведены комплексные радиационно-экологические исследования. Сегодня накопленный опыт позволяет нашей стране не только укреплять международный режим нераспространения ядерного оружия, но и развивать использование атомной энергии в мирных целях, — сообщил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Тимур Жантикин.
Казахстан — первая страна, которая отказалась от ядерного оружия
Казахстан стал первым в мире государством, добровольно отказавшимся от ядерного оружия. Известно, что мировое сообщество признало Казахстан лидером антиядерного движения и выразило готовность перенять этот опыт. Ярким примером стало то, что после закрытия Семипалатинского полигона прекратили работу и другие крупные ядерные полигоны мира — Невада, Новая Земля, Лобнор и Муруроа. Таким образом, инициатива по запрету ядерных испытаний приобрела глобальный характер.
Современный курс государства также соответствует этому направлению. Казахстан неизменно напоминает о необходимости укрепления глобального режима нераспространения ядерного оружия, сделав эту цель одним из стратегических ориентиров. Президент Касым-Жомарт Токаев также продвигает идею полного отказа от ядерного оружия к 2045 году.
Вместе с тем наша страна заинтересована в мирном использовании атомной энергии и развитии ядерной энергетики. С этой целью народ страны принял решение о строительстве атомной электростанции.
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в РК Ииджима Ясумаса считает, что Казахстан и Япония вносят значительный вклад в создание мира без ядерного оружия.
— Япония и Казахстан вместе ощутили последствия ядерного оружия. Обе страны считаются лидерами на пути к миру без ядерного оружия. В этом направлении Казахстан является одним из самых надежных партнеров Японии. Медицинские учреждения и университеты двух стран на протяжении многих лет совместно работают в сфере лечения людей, пострадавших от воздействия радиации. Япония также неоднократно оказывала поддержку, предоставляя медицинское оборудование, — отметил дипломат.
По словам Ииджимы Ясумасы, Япония намерена углублять двустороннее сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии. В частности, важно развивать взаимодействие между Агентством по атомной энергии Японии, Национальным ядерным центром Казахстана и Институтом ядерной физики.
Государственная помощь
В Казахстане для граждан, родившихся на территориях, пострадавших от последствий Семипалатинского ядерного полигона, предусмотрены различные компенсации и льготы. Согласно последним изменениям, территория Семея, а также районы Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, расположенные вблизи полигона, признаны зонами экологического бедствия. Для унификации механизма оказания помощи действует Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне».
В частности, гражданам, проживавшим и проживающим в зонах, указанных в статьях 5, 6, 7, 8 и 9 Закона, выплачивается компенсация за ущерб, причиненный ядерными испытаниями.
Единовременная государственная денежная компенсация выплачивается гражданам, проживавшим в зонах радиационного риска в период с 1949 по 1990 год. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от того, в какой зоне и в течение какого периода проживал человек.
Согласно закону, гражданам этой категории выдается удостоверение, подтверждающее право на получение социальных гарантий. Получить удостоверение могут граждане, проживавшие в период с 1949 по 1990 год на территориях, подвергшихся радиационному воздействию. Для получения компенсации требуются документы, подтверждающие проживание или работу гражданина в зоне радиационной опасности в определенный период.
Также пострадавшим от Семипалатинского ядерного полигона оказывается медицинская помощь. Для населения районов, пострадавших от испытаний, в рамках ОСМС и ГОБМП предусмотрены бесплатные лекарственные препараты и специальные медицинские обследования.
По словам заместителя руководителя управления занятости и социальных программ области Абай Марата Аленова, с 2022 года отдельные категории граждан получают санаторно-курортное лечение в санатории «KARAGAILY».
За этот период на лечение были направлены 170 граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и других ядерных испытаний. Лица с инвалидностью, полученной вследствие радиационного облучения, имеют право один раз в год пройти 14-дневное санаторно-курортное лечение. Гражданам с инвалидностью, пострадавшим от Семипалатинского ядерного полигона, ко Дню Победы 9 мая была выплачена компенсация в размере 30 МРП (129 750 тенге), — сообщил представитель управления.
Помощь на этом не ограничивается. Пострадавшим гражданам также предусмотрена дополнительная надбавка к пенсии. Граждане, проживающие на территориях, указанных в статьях 5 и 6 вышеупомянутого Закона и вышедшие на пенсию до 1 января 1998 года, имеют право на получение надбавки к пенсии в следующих размерах в зависимости от зоны:
- зона чрезвычайного радиационного риска — 2,09 МРП;
- зона максимального радиационного риска — 1,83 МРП.
Для расчета пенсионных выплат по возрасту учитывается трудовой стаж за период до 1 января 1998 года. Трудовой стаж подтверждается трудовой книжкой. При отсутствии трудовой книжки либо соответствующих записей в ней сведения о работе, подтверждающие трудовой стаж, устанавливаются на основании решения суда.
В этой связи, согласно пункту 2 статьи 207 Кодекса, граждане, проживавшие не менее пяти лет в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года, имеют право на получение пенсионных выплат по возрасту:
- мужчины — по достижении 50 лет;
- женщины — по достижении 45 лет.
Следует отметить, что при назначении пенсионных выплат по возрасту учитывается льготный порядок исчисления трудового стажа. Работа и военная служба в районах, прилегающих к Семипалатинскому ядерному полигону, за период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года засчитываются в трехкратном размере, а работа и военная служба с 6 июля 1963 года по 1 января 1992 года — в полуторном размере.
История последствий Семипалатинского ядерного полигона не должна быть забыта. Изучение ущерба, нанесенного испытательным полигоном, и снижение связанных с ним рисков остаются одними из главных задач на будущее.