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    21:27, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Сила в единстве: В Нур-Султане формируют народные дружины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начали формировать народные дружины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Неравнодушные казахстанцы изъявили желание вместе с сотрудниками полиции защитить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародерства. Они будут охранять важные государственные объекты, а также предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Среди добровольцев – спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры. Всего около 500 человек.

    «Сегодня собрались все достойные братья, спортсмены, простые ребята, для того чтобы обеспечить безопасность в нашем городе, чтобы не допустить мародерства, чтобы не допустить поджоги», - говорит президент Федерации конного спорта Алибек Мукатаев.

    «В это нелегкое время все мы должны держаться вместе и помогать друг другу, подать руку помощи в трудный момент. У нас у всех есть семьи, есть родители, дети, мы должны думать и заботиться только о них. Давайте будем патриотами, будем поддерживать наш народ», - призывает Василий Тахтай, чемпион мира по боям без правил.

    «Сегодня вместе с нами простые спортсмены, простые патриоты своей страны. Я хочу от лица всей страны и спортсменов заявить, что мы против терроризма, мародерства. Мы будем защищать свою страну, свою независимость, свой народ», - заявил чемпион мира по боям без правил Ильдар Кудайбергенов.


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