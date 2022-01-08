Сила в единстве: Студенты и преподаватели КазНУ поддерживают законные решения Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Студенты, преподаватели, сотрудники Казахского национального университета имени аль-Фараби поддерживают законные решения Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство услышало и оперативно решило уже ряд вопросов. Сейчас и мы, граждане, должны быть солидарны и вместе решать наболевшие проблемы современности. Мы все хотим жить в мире и спокойствии, нам нужен закон и порядок. Я выражаю соболезнования всем семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и семьям граждан, которые оказались в зоне действия случайно. Так и сейчас случилось», - прокомментировала профессор факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби Лейла Ахметова.

По словам профессора, обращение Президента Казахстана к народу было жестким и совершенно правильным.

«Трагичность событий последних дней, которые просто ошеломили многих, так не должно быть никогда. Студенты и преподаватели университета поддерживают законные и верные решения Президента», - добавила Лейла Ахметова.



