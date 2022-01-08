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    19:25, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Сила в единстве: Студенты и преподаватели КазНУ поддерживают законные решения Президента

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Студенты, преподаватели, сотрудники Казахского национального университета имени аль-Фараби поддерживают законные решения Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государство услышало и оперативно решило уже ряд вопросов. Сейчас и мы, граждане, должны быть солидарны и вместе решать наболевшие проблемы современности. Мы все хотим жить в мире и спокойствии, нам нужен закон и порядок. Я выражаю соболезнования всем семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и семьям граждан, которые оказались в зоне действия случайно. Так и сейчас случилось», - прокомментировала профессор факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби Лейла Ахметова.

    По словам профессора, обращение Президента Казахстана к народу было жестким и совершенно правильным.

    «Трагичность событий последних дней, которые просто ошеломили многих, так не должно быть никогда. Студенты и преподаватели университета поддерживают законные и верные решения Президента», - добавила Лейла Ахметова.



    Теги:
    Президент Казахстана Образование Общество ЧП-2022 Алматы Сила в единстве
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