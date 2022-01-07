Сила в единстве: Мы должны быть аккуратны с высказываниями в интернет-пространстве - сенатор Дана Нуржигит

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит поделилась мнением по поводу поведения в Интернете в связи с ситуацией в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Прежде всего, мы должны быть аккуратны с высказываниями в Интернет-пространстве. Потому что среди боевиков, которые напали на наши города, особенно Алматы, который больше всего пострадал от нападений боевиков, а это именно боевики, их было 20 тысяч, среди них были не только те, кто подготовлен физически, а там были и идеологи, которые именно являлись провокаторами, идеологами всего этого деструктивного движения.

И надо полагать, что включение интернета даже на короткое время для нас всех, сознательных граждан, мы должны призывать к ответственности друг друга, к тем вещам, которые мы декларируем в свободном интернет-пространстве, и что не каждое высказывание может быть понято правильно, каждое слово должно быть взвешенным, и что среди пользователей Интернета могут быть именно представители деструктивных сил», - сказала Дана Нуржигит.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана сообщил о решении в связи со стабилизацией обстановки включить интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы.

Вместе с тем, Глава государства предупредил, что пользование сетью будет контролироваться в целях недопущения дальнейшего разжигания беспорядков.

«Но предупреждаю, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. В случае возникновения таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов», - заключил Президент.