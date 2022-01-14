Сила в единстве: «Астана Опера» перечислит средства на восстановление Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллектив «Астана Опера» перечислит средства на работы по восстановлению города Алматы, значительно пострадавшего от террористической атаки, произошедшей в первые дни нового года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Южная столица для казахстанцев – особенное место. Трагическая ситуация, в которой оказался город и все его жители, изменили до неузнаваемости облик Алматы. Вернуть южной столице былую красоту и душевную атмосферу – задача, стоящая перед соотечественниками, и коллектив театра выражает готовность принять в этом посильное участие», - говорится в сообщении.