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Сила в единстве: «Астана Опера» перечислит средства на восстановление Алматы

14 Января 2022 23:00
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Сила в единстве: «Астана Опера» перечислит средства на восстановление Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллектив «Астана Опера» перечислит средства на работы по восстановлению города Алматы, значительно пострадавшего от террористической атаки, произошедшей в первые дни нового года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

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«Южная столица для казахстанцев – особенное место. Трагическая ситуация, в которой оказался город и все его жители, изменили до неузнаваемости облик Алматы. Вернуть южной столице былую красоту и душевную атмосферу – задача, стоящая перед соотечественниками, и коллектив театра выражает готовность принять в этом посильное участие», - говорится в сообщении.


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#Нур-Султан   #Алматы   #ЧП-2022   #Сила в единстве   #Алматинская трагедия  
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