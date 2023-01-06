Сила социальных платформ: Как стать блогером в Казахстане и какой контент интересен аудитории

6 Января 2023, 14:48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эпоху стремительно развивающихся социальных сетей ведение аккаунта в Instagram или TikTok становится популярным среди казахстанцев. Кто-то взрывает соцсети интересной публикацией, становится популярным, монетизирует свой проект. Корреспондент МИА «Казинформ» попыталась узнать, как обычный человек может стать автором, с чего начать продвигать свой блог, за что видеоплатформа может забанить ваш аккаунт.

Как обычный человек может стать автором?

Генеральный директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и Центральной Азии Анастасия Панина отмечает, что TikTok - это место, где абсолютно любой человек может стать автором контента: поделиться своим креативом, моментами из жизни, идеями, и привлечь единомышленников. По ее мнению, чтобы стать автором, не нужно иметь дорогое съемочное оборудование, специализированные инструменты или навыки монтажа. В TikTok создавать контент очень просто - здесь есть удобный встроенный видеоредактор, множество видеоэффектов и фильтров в 2D и 3D форматах, огромная музыкальная библиотека - все это позволяет креатору воплощать свою идею, не выходя из приложения.

«Популярность платформы во многом кроется в точности работы рекомендательной системы. Лента рекомендаций максимально подстраивается под интересы пользователя и предлагает именно те ролики, которые ему с большой вероятностью понравятся. Поэтому если вы создаете действительно интересный и классный контент, лента рекомендаций покажет ваши ролики тем, у кого они найдут отклик. Главное - желание раскрыть себя творчески и четкое представление о том, чем именно он хочет поделиться с миром: будь то полезные лайфхаки, рекомендации по стилю, обзоры видеоигр, секреты успеха в спорте, научно-познавательные видео или просто ролики о буднях», - поделилась Анастасия Панина.

При этом важно быть самим собой и не бояться импровизировать, пробовать новое и раскрывать себя. Например, автор Нурсултан Киябай @skin_delicious_kz стал настоящей звездой в категории «beauty» благодаря своим роликам, посвященным методикам и средствам по уходу за кожей. Автора узнают на улицах и доверяют ему как эксперту в своей сфере, а количество подписчиков в его аккаунте уже превышает 650 тысяч. Или же музыкальный исполнитель @coloriit (Арыстан Абильдин), который тоже получил широкую известность. Его кавер на трек SLAVA MARLOW «Быстро» стал настолько виральным, что Colorit смог договориться с авторами оригинального трека и выпустил его официально. Кавер попал в ТОП мирового Shazam и принес Colorit много прослушиваний на стриминговых сервисах.

За что видеоплатформа может забанить ваш аккаунт?

В правилах сообщества TikTok на русском и казахском языках подробно прописаны нормы и правила поведения. Особое внимание на платформе уделяется безопасности несовершеннолетних пользователей, так как действует ряд возрастных ограничений: так, например, приложение предназначено только для лиц старше 13 лет. Если модераторы, в том числе с применением искусственного интеллекта, обнаруживают и подтверждают, что аккаунт принадлежит пользователям младше 13 лет, то его удаляют. Только за июль-сентябрь 2022 года по всему миру было удалено почти 20 млн аккаунтов по подозрению в том, что их владельцы не достигли 13-летнего возраста.

Какой контент зацепит аудиторию?

Популярность набирают авторы полезного, познавательного контента, который стал уже самостоятельной категорией в итогах 2022. Например, талантливые учителя из проекта Jump2Mars, молодой преподаватель математики Данияр и, конечно, Улана Усенова, которая стала «прорывом года» благодаря своему неповторимому подходу к преподаванию химии. Пользователей объединяет и любовь к вкусной еде: тема кулинарии стала одной из самых актуальных. Казахстанцы массово присоединились к тренду с приготовлением маклюбе, делились любимыми рецептами других популярных и национальных блюд.

Среди популярных тем были также мода, красота, спорт, искусство, музыка, видеоигры, комедийные скетчи, жизненные зарисовки и многое другое, отметила Анастасия Панина. Звезда платформы Асет Мурзабаев @travelove100, который смог стать популярным в TikTok благодаря своей любви к путешествиям, включая и внутренний туризм. К рекомендациям Асета прислушиваются уже более 600 тысяч подписчиков.

Талант другого яркого автора - Аиды Спановой @aida_neko - сделал ее звездой в категории моды. Аида снимает видео-рекомендации стильных образов по любому поводу, дает советы по визуальной коррекции фигуры через одежду, помогает грамотно составлять гардероб - и уже завоевала любовь более 570 тысяч подписчиков.

Казахстанские авторы контента находят путь к сердцам не только пользователей в родной стране, но и за рубежом. Например, юный музыкант из Караганды, домбрист Адильхан Саят @adilkhan_dombyra, довольно успешно популяризует в TikTok этот народный инструмент: играет как народные произведения, так и мелодии современных казахских композиторов и даже популярные саундтреки из зарубежного кино. Подписчики оставляют множество положительных комментариев, а иностранные зрители благодаря Адильхану открывают для себя казахскую культуру.

Для бизнеса платформа также дает массу возможностей для развития. Бренды стали неотъемлемой частью сообщества - от международных корпораций до локальных компаний, от электронной коммерции до FMCG, от бьюти-сегмента и модных домов до разработчиков видеоигр.

Пользователи активно смотрят лайфхаки для решения математических уравнений, интересные подсказки тем, кто изучает английский, или, например, обучающие ролики по технике нанесения макияжа. Чтобы стимулировать познавательный контент на платформе, был запущен целый ряд инициатив, в том числе, при поддержке Министерства просвещения РК.

Так, весной стартовал проект #УчисьвТикТокКазахстан, в рамках которого мы предложили пользователям со всей страны обмениваться знаниями и лайфхаками по самым разным темам - от моды и спорта до изучения языков и решения задач по математике. Контент под этим хэштегом собрал более 100 млн просмотров видеороликов. После такого успеха в День учителя был запущен конкурс #УчителяКазахстана, чтобы вдохновить талантливых учителей Казахстана делиться знаниями в формате коротких видеороликов. Видеоролики учителей посмотрели уже более 190 миллионов раз, рассказала Анастасия Панина.

Креаторы получили возможность примерить на себя новые творческие роли - попробовать себя в качестве актеров, режиссеров и сценаристов в проекте «ТикТок Киноакадемия», амбассадором которого стал Тимур Бекмамбетов и другие знаменитые деятели казахстанского кино.