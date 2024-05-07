Сила нейросетей – победители хакатона в Павлодаре получили 1 миллион тенге

Более 70 команд со всего Казахстана стали участниками хакатона в Павлодаре. Используя возможности нейросетей, командам предстояло разработать приложение для проверки документов, программу для контроля за водителями и «финансовый помощник», передает корреспондент агентства Kazinform.

Конкурс для студентов-айтишников проводился в 5 этапов. Его участниками стали около 200 человек из 15 городов Казахстана. Свыше 13 часов члены жюри провели за оценкой проектов.

Команды должны были разработать авторский прототип. Выбирать можно было одно из пяти заданий. Первый вариант – разработать программу, которая поможет преподавателям определить использовались ли нейросети при создании студенческих работ. Также можно было создать «финансового помощника», который на основании выписки с банковской карты, сформирует рекомендации по экономии семейного бюджета.

В финал вышли 13 команд, из них – две павлодарских. Команда «Four Heads AIGT» взялась разработать инструмент, чтобы фильтровать данные, которые размещают пользователи соцсетей. Содержимое публикации нужно было проверять «на лету», чтобы блокировать нежелательный контент. Такой как: сцены насилия, контент из категории 18+, мат, спам-рассылки.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

- Вообще, задание звучит как «алгоритмы модерации контента в соцсетях». Я считаю, что мы справились. Сначала разработали свой прототип соцсети, чтобы на ней тестировать алгоритмы. Дальше уже на этот прототип накладывали алгоритмы, писали мы на Python, на GS. На прошлом этапе нам сказали, что алгоритм обработки текста получился слишком простой, поэтому мы ввели регулярные выражения, которые позволяют морфологически определить, что это за слово – «плохое» оно или нет. Еще добавили возможность, чтобы модераторы могли сами вводить слова, которые нужно запрещать, - рассказал второкурсник Игорь Столяров.

Павлодарские студенты из команды «null» решили разработать прототип системы для контроля за водителями в логистических компаниях. Студенты специально собрали модель машинки, которой можно управлять с телефона, и протестировали на ней приложение. Затем пересели на такси, чтобы испытать свою разработку в городских условиях.

- Мы создали мобильное приложение и сайт для мониторинга водителей. Это нужно для логистических компаний. То есть водитель скачивает мобильное приложение, и у диспетчера на сайте отображается локация водителя и также приходит уведомление о нарушениях - превышают ли они скоростной режим, лихачат или нет. Мы все сделали в рамках этого хакатона за 5 дней, - говорит лидер команды Даниил Барт.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Судили работы студентов не их преподаватели, а предприниматели, работающие в IT-сфере.

- Сам я родом из Павлодара, сейчас работаю техническим директором нескольких компаний. На первый хакатон меня пригласили в качестве члена жюри, меня это вдохновило, понравились задания и участники, поэтому в этом году решил быть полноценным соорганизатором. У нас собралось 70 команд из 15 городов Казахстана. Акцент сделали на том, чтобы команды активно использовали в своих разработках искусственный интеллект: от готовых решений вроде чата GPT, Gemini, до использования собственных моделей. Около 5-6 команд использовали свои модели, сами их обучали, что очень радостно. Потому что, чем больше команд участвует в хакатоне, тем больше молодых специалистов появляется на рынке. И, следовательно, компании могут быть конкурентоспособны, потому что сейчас, уже ни один продукт не обходится без искусственного интеллекта, - отметил председатель жюри Паул Кукитз.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Общий призовой фонд хакатона «KuickHack’24» составил 1,7 миллиона тенге. Первое место заняла команда из Astana IT University. За победу они получили 1 миллион тенге. Второе место и полмиллиона тенге получили студенты Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова. Третье место у павлодарской команды «null», они получили 200 тысяч тенге.