Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
15 ноября на западе, на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.
15 ноября на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде 15 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане 15 ноября ожидается низовая метель.
15 ноября в Западно-Казахстанской области севере ожидается туман, гололед.
15 ноября на юге и востоке области Алматинской области ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный, на севере, юге и востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с.
На юго-западе, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28, временами 30 м/с и более, ночью и утром на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - туман, гололед, низовая метель.Ранее был опубликован прогноз погоды по всей территории Казахстана на 15 ноября.
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