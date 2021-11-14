+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -0 °С
Алматы: 5 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана

14 Ноября 2021 17:45
Поделиться:
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19 В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 ноября Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

15 ноября на западе, на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

15 ноября на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде 15 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане 15 ноября ожидается низовая метель.

15 ноября в Западно-Казахстанской области севере ожидается туман, гололед.

15 ноября на юге и востоке области Алматинской области ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный, на севере, юге и востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с.

На юго-западе, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28, временами 30 м/с и более, ночью и утром на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - туман, гололед, низовая метель.

Ранее был опубликован прогноз погоды по всей территории Казахстана на 15 ноября.
Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 ноября
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Популярное
1 Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Нур-Султане
2 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали за пять дней на дорогах СКО
3 Землетрясение произошло в 175 км от Алматы
4 Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
5 В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 ноября
6 За незаконную охоту на косулю задержали жителя Акмолинской области
Читайте также
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
Осадки ожидаются на севере Казахстана 13 ноября
Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Нур-Султане
30 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали за пять дней на дорогах СКО
Землетрясение произошло в 175 км от Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 ноября
За незаконную охоту на косулю задержали жителя Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив