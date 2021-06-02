Сильный ветер сорвал крыши с 10 зданий в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сильный ветер со скоростью 26 метров в секунду сорвал кровлю крыш с 10 зданий в Шымкенте. Также повреждено 6 автомобилей и пострадал ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

«Фактическая скорость ветра, которая произошла 1 июня в Шымкенте, составила 26 метров в секунду. Из-за ветра по городу сорвало крыши 3-х коммерческих объектов, 5-ти многоэтажных жилых домов, 2-х объектов образования, которые обрушились на автомобили, здания. Всего сорвало 3223 кв метров кровли зданий, повреждено 6 автомобилей, пострадал ребенок 2016 года рождения», - проинформировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент.

В микрорайоне Нурсат Каратауского района отключено электричество в жилых массивах Кызыл су, Исфиджаб, Утемис, Сайрам, Шапырашты. Аварийно-восстановительные работы провели специалисты районных электростанций Кайнарбулак и Сайрам, в 22:18 по указанным адресам подключили электроэнергию.

«На всех местах происшествия работали 24 человека личного состава, 7 единиц техники Департамента по ЧС города Шымкент, 3 сотрудника, 1 единица техники Шымкентского филиала АО «КазТрансГаз», 3 сотрудника, 1 единица техники ТОО «Оңтүстік Жарық транзит», 70 сотрудников, 10 единиц техники ТОО «Водные ресурсы маркетинг», - заключили в ведомстве.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Департаменте по ЧС города Шымкент создан оперативный штаб, организовано круглосуточное дежурство. Личный состав департамента приведен в готовность и переведен на усиленный режим работы.

Напомним, штормовое предупреждение на 1 июня о юго-западном, западном ветре со скоростью 15-20 метров в секунду Департамент по ЧС города Шымкент распространил 31 мая. Информация была доведена населению, руководителям местных исполнительных органов и учреждений через СМС, мобильное приложение «Дармен» и путем перехвата телеканалов.