Сильный ветер сорвал кровлю зданий в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане сильный ветер сорвал кровлю зданий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС сообщили, что 2 июня порывистый ветер, сила которого достигала от 16 до 20 метров в секунду, стал причиной частичного срыва кровли в 3 районах области. В селе Тассай Кокпектинского района произошел частичный срыв кровли в средней школе им.М. Ауэзова. В Абайском районе также пострадало учебное заведение. В селе Кундызды произошел частичный срыв кровли со здания средней школы им.Ш. Абенова площади 350 кв.метров.

«Больше всего пострадало зданий в Жарминском районе. Здесь произошел частичный срыв кровли со здания средней школы им.Т. Хасенулы в с.Капан-булак, на предварительной площади 1150 кв.метров, а в поселке Жарма пострадало здание акимата, где частично сорвало кровлю на площади 60 кв.м., у здания сельского клуба сорвана кровля на площади 40 кв.м, административное здание АО «КТЖ» также сорвана кровля на площади 200 кв.м. и пострадала кровля мечети», — пояснили в ДЧС ВКО.

Отмечается, жертв и пострадавших нет. В настоящее время на местах работает комиссия местных исполнительных органов. Кроме того, в нескольких населенных пунктах Кокпектинского, Курчумского и Жарминского районов из-за ветра произошло отключение электроэнергии. Без света остались 1288 абонентов. Силами ВК РЭК ведутся аварийные работы.