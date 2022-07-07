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Сильный ветер снес крыши с домов в Кызылординской области
7 Июля 2022 14:19

Сильный ветер снес крыши с домов в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Сильный ветер в Жамбылском районе Кызылординской области снес крыши с домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это случилось приблизительно в 14:30 часов по местному времени 6 июля. Сильный ветер снес крыши многоэтажки в районном центре, жилых домов, которые принадлежат ГУ «Кызылорда су торабы».

«Крыша многоквартирного дома и электрический столб обрушились на два автомобиля, которые находились на автостоянке. А половина крыши учреждения «Кызылорда су торабы» обрушилась на землю», - прокомментировал начальник отдела департамента по ЧС Кызылординской области Нурбол Исанов.

В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет. Сейчас работает комиссия местных исполнительных органов.

«На месте происшествия работают 35 сотрудников районного акимата, задействованы пять автомашин. Привлечены также специалисты отдела полиции и департамента по ЧС, районного технического участка. Пострадавших от порыва сильного ветра нет», - добавили в пресс-службе акимата Жалагашского района.


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Автор:
Корреспондент

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