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Сильный ветер сломал деревья и сорвал баннеры в Петропавловске
6 Мая 2022 19:23

Сильный ветер сломал деревья и сорвал баннеры в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловск сегодня обрушился настоящий ураган, который за несколько часов нанес немало ущерба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях пользователи размещали фотографии сорванных крыш, упавших на автомобили деревьев. Скорость ветра в городе, по данным филиала РГП «Казгидромет», достигала значений стихийного гидрометеорологического явления – 33 метра в секунду.

«На частном строении частично сорвало крышу. Часть ее упала на дом, часть - на два автомобиля. Ущерб устанавливается. Вопрос будет решаться в гражданско-правовом поле. Повалены несколько деревьев по городу, в том числе не территории жилых дворов и школ. На частной парковке упавшее дерево повредило три автомобиля. Поврежден флагшток на центральной площади, пришлось демонтировать часть конструкции, чтобы избежать обрушения. Ветер сорвал пять баннеров, ущерб уточняется. Еще собираем информацию. Коммунальные службы уже работают, устраняют последствия», - прокомментировал заместитель акима города Аскар Хабибуллин.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, в травматологический пункт многопрофильной городской больницы доставили с производственной травмой 56-летнего мужчину. На него упал профлист на строительной площадке. У мужчины диагностировали перелом ключицы, состояние средней степени тяжести.

Ветреная погода в Петропавловске сохраняется. Пыльная буря, которая началась сначала в двух районах, прошла практически по всей территории области. Спасатели рекомендуют североказахстанцам без необходимости не выходить на улицу. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили и на завтра, 7–е мая.


Автор:
Корреспондент

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