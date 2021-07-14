Сильный ветер повалил деревья в одном из дворов Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В одном из жилых дворов Семея сильный ветер повалил несколько старых деревьев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Жители многоэтажки по улице Чехова, 90 рассказали, что около 18 часов вечера сильный ветер повалил сразу несколько старых тополей, которые росли во дворе дома. К счастью, никто не пострадал.

«Я с работы шла и сразу забежала под козырек, даже ключи не успела найти от страха, как буквально за спиной дерево упало», — рассказала одна из жительниц дома.

Въезд во двор полностью заблокирован поваленными деревьями. Жители говорят, что давно хотели нанять специалистов и спилить опасные тополя, но данная услуга им оказалась не по карману.

Накануне Казгидромет распространил штормовое предупреждение о сильном ветре и дожде.