Сильный ветер перевернул каноэ с 12-летним спортсменом на гребном канале в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время несения службы по охране общественного порядка в столичном «Студенческом парке» войсковой наряд воинской части 5573 Национальной гвардии увидел на маршруте патрулирования, проходившего вдоль набережной реки, мальчика, который тонул и звал на помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.



ЧП произошло 21 июля в 17:02 часов. Начальник войскового наряда рядовой Әлібек Ногаев незамедлительно доложил об этом по радиостанции своему старшему начальнику – начальнику патрульной группы рядовому Ахату Матаеву, после чего снял с себя специальную форму и прыгнул в холодную воду.

Как оказалось 12-летний мальчик тренировался на гребном канале города Астаны, когда сильный порыв ветра перевернул каноэ, и подросток начал тонуть. Тем самым, смелые и решительные действия гвардейца спасли его от возможной гибели.

Далее мальчик был передан спортивному тренеру, находившемуся на набережной реки. Спасенный и тренер поблагодарили военнослужащих войск правопорядка. Рядовой Әлібек Ногаев после смены специальной формы продолжил службу, а сегодня утром весь состав войскового наряда из числа военнослужащих по призыву был поощрен правами командира столичной оперативной бригады.