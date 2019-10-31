Сильный ветер ожидается в столице 1 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 1 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.