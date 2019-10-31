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Сильный ветер ожидается в столице 1 ноября

31 Октября 2019 16:55
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Сильный ветер ожидается в столице 1 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Нур-Султане 1 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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