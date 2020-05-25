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Сильный ветер ожидается в ряде регионов Казахстана

25 Мая 2020 18:56
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Сильный ветер ожидается в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер и пыльная буря ожидается в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

25 мая в Кызылординской области сохраняется северо-восточный, восточный ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с с пыльной бурей.

26 мая в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, град. Ветер западный с переходом на северный местами 15-20 м/с.

В Кокшетау днем 26 мая ожидается ветер западный с переходом на северный порывы 15 м/с.

Днем 25 мая в Мангистауской области местами ожидается сильная жара 39 градусов.

Днем 26 мая в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северный, порывы 15-20, местами 25 м/с, ночью 27 мая местами 15-20 м/с.

В Павлодаре днем 26, ночью 27 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северный, порывы 15-20 м/с.

26 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер западный с переходом на северный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

В Петропавловске 26 мая ожидается ветер западный с переходом на северный 15-20, днем порывы 25 м/с.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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