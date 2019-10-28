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Сильный ветер ожидается в четырех областях Казахстана

28 Октября 2019 19:10
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Сильный ветер ожидается в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в четырех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Акмолинская область, Восточно-Казахстанская область, Костанайская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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