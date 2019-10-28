Сильный ветер ожидается в четырех областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в четырех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
29 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, ночью на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Кокшетау 29 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
29 октября в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, ночью местами 23-28 м/с.
В Костанае 29 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
29 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 25 м/с.
В Усть-Каменогорске 29 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
В Семее 29 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
29 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Петропавловске 29 октября ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
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