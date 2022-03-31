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    00:05, 31 Март 2022 | GMT +6

    Сильный ветер лишил света 87 населенных пунктов Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Кровлю сорвал сильный ветер с семи объектов в Акмолинской области и лишил 87 населенных пунктов света. Об этом на прошедшем брифинге рассказал начальник ДЧС Акмолинской области полковник Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Погодные явления в Акмолинской области повлекли за собой срыв кровли на семи объектах: по два в Косшы, Атбасарском, Арашалынском районах и один в Степногорске.

    «Площади и материальный ущерб устанавливаются. В остальных регионах совместными группами проводится мониторинг. Кроме того, за прошедшие сутки проводились спасательные операции по спасению рыбаков в Коргалжынском и Аршалынском районах», - поделился Н. Атыгаев.

    Всего на закрытых участках автодорог республиканского и областного значения на аварийно – спасательные работы задействованы 171 единица техники и 379 человек.

    Также из-за сильного шквального ветра произошло отключение электроснабжения в 87 населенных пунктах, в результате чего без электроснабжения остались 40 088 абонентов. Восстановительные работы продолжаются. По состоянию на 10.00 неполадки устранены лишь в 10 населенных пунктах у 2462 абонентов.

    «Учитывая погодные условия, еще раз прошу граждан быть бдительными, следить за информацией об изменении погоды, а также воздержаться от поездок до улучшения погодных условий», - призвал главный спасатель региона акмолинцев.


    Теги:
    Погода МЧС Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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