Сильный ветер лишил света 87 населенных пунктов Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Кровлю сорвал сильный ветер с семи объектов в Акмолинской области и лишил 87 населенных пунктов света. Об этом на прошедшем брифинге рассказал начальник ДЧС Акмолинской области полковник Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Погодные явления в Акмолинской области повлекли за собой срыв кровли на семи объектах: по два в Косшы, Атбасарском, Арашалынском районах и один в Степногорске.

«Площади и материальный ущерб устанавливаются. В остальных регионах совместными группами проводится мониторинг. Кроме того, за прошедшие сутки проводились спасательные операции по спасению рыбаков в Коргалжынском и Аршалынском районах», - поделился Н. Атыгаев.

Всего на закрытых участках автодорог республиканского и областного значения на аварийно – спасательные работы задействованы 171 единица техники и 379 человек.

Также из-за сильного шквального ветра произошло отключение электроснабжения в 87 населенных пунктах, в результате чего без электроснабжения остались 40 088 абонентов. Восстановительные работы продолжаются. По состоянию на 10.00 неполадки устранены лишь в 10 населенных пунктах у 2462 абонентов.

«Учитывая погодные условия, еще раз прошу граждан быть бдительными, следить за информацией об изменении погоды, а также воздержаться от поездок до улучшения погодных условий», - призвал главный спасатель региона акмолинцев.