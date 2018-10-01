Сильный ветер лишил голливудской надписи город Щучинск

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Непогода оставила жителей Щучинска без главной достопримечательности. Сильный ветер снес несколько букв из голливудской надписи «Burabay», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разбушевавшийся 11 октября ветер снес сразу 4 буквы из надписи «Burabay», украшающей гору возле телевышки в городе Щучинске. Как рассказали корреспонденту Казинформа в акимате Бурабайского района, надпись обязательно восстановят, пока же решают, когда и за чьи средства это будет сделано.

Добавим, что жители Акмолинской области были заранее оповещены службой 112 о том, что 11 октября ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с.

Напомним, практически голливудская надпись «Burabay» появилась в Бурабайском районе в июле этого года. Выполнена она была за счет спонсорских средств. Буквы, высотой 14 м и более 60 м в основании, подсвечиваются ночью.





