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Сильный ветер лишил голливудской надписи город Щучинск

12 Октября 2018 15:35 163
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Сильный ветер лишил голливудской надписи город Щучинск

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Непогода оставила жителей Щучинска без главной достопримечательности. Сильный ветер снес несколько букв из голливудской надписи «Burabay», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Разбушевавшийся 11 октября ветер снес сразу 4 буквы из надписи «Burabay», украшающей гору возле телевышки в городе Щучинске. Как рассказали корреспонденту Казинформа в акимате Бурабайского района, надпись обязательно восстановят, пока же решают, когда и за чьи средства это будет сделано.

Добавим, что жители Акмолинской области были заранее оповещены службой 112 о том, что 11 октября ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с.

Напомним, практически голливудская надпись «Burabay» появилась в Бурабайском районе в июле этого года. Выполнена она была за счет спонсорских средств. Буквы, высотой 14 м и более 60 м в основании, подсвечиваются ночью.


Сильный ветер лишил голливудской надписи город Щучинск 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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