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Сильный ветер и туман - погода 18 февраля в Казахстане

17 Февраля 2022 16:00
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Сильный ветер и туман - погода 18 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Большая часть РК будет находится под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков, лишь на юго-западе и севере республики будут перемещаться атмосферные фронты, вызывая снег, низовую метель, на юго-западе - осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями. Местами по республики ожидаются туман, усиление ветра», - говорится в сообщении синоптиков.

Ночью на юге, востоке, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на востоке области с низовой метелью, на юго-западе области ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью, на западе области – туман.

Утром и днем в районе Жаланашколя Алматинской области усилится ветер 15-20 м/с.

На юге Туркестанской области ожидается туман, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге - усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе, в центре Актюбинской области ожидается туман, днем в центре усилится ветер 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе Мангистауской области ожидается гололед.

На востоке Атырауской, на юге Костанайской, на западе, востоке Карагандинской, насевере Кызылординской областей ожидается туман.

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#Казгидромет   #Погода  
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