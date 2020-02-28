Сильный ветер и туман ожидаются в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

29 февраля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ночью местами гололед. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 29 февраля ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.