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Сильный ветер и туман ожидаются в СКО

28 Февраля 2020 12:49
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Сильный ветер и туман ожидаются в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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29 февраля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ночью местами гололед. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 29 февраля ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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