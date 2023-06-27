Сильный ветер и град прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На севере и северо-западе Казахстана 27 июня ожидаются сильные дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди.
На севере, ночью и утром северо-западе страны ожидаются сильные дожди с грозами.
Лишь на западе, юге республики будет погода без осадков.
На большей части страны сохраняется усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре - град, шквал.
На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Актюбинской, Карагандинской областей и области Улытау, на востоке, юге Атырауской областей, на юге Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части области Жетысу, юго-востоке Западно-Казахстанской в центре Кызылординской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в ближайшие дни будет дождливо и прохладно.