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Сильный ветер и гололед ожидаются в СКО

1 Декабря 2021 20:12
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Сильный ветер и гололед ожидаются в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на второе декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в четверг на севере, в центре Северо-Казахстанской области прогнозируются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере региона, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Ожидаются дождь и снег. Температура воздуха ночью 2-7 мороза, днем – 0 – 5 градусов тепла.

Третьего декабря ночью на большей части, днем – на востоке области ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, в центре области - низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14. Температура воздуха ночью и днем 0-5, на западе области 8 мороза.

В выходные дни – 4-го и 5-го декабря - пройдет небольшой снег, похолодает ночью до 5-10 мороза, днем – 0-5 мороза, на западе области – 3 градуса выше нуля.


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#Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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