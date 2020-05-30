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Сильный ветер, гроза: шторм ожидается в двух регионах Казахстана

30 Мая 2020 18:51
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Сильный ветер, гроза: шторм ожидается в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях, передает МИА«Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области днем 31 мая ожидается ветер южный, юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Нур-Султане днем 31 мая ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15- 18 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

В Западно-Казахстанской области 31 мая ночью местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Уральске днем 31 мая ожидается ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

По прогнозам синоптиков, вероятность шторма составляет 90-95%.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Западно-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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