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Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются 3 сентября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, лишь на западе и юге погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, возможен град, на северо-западе – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами – шквал, возможен град.
В Костанайской области ожидается усиление ветра, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с, местами – туман, шквал, возможен град.
В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Жамбылской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, днем в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, местами в Атырауской, на северо-западе Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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