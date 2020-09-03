Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются 3 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, лишь на западе и юге погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, возможен град, на северо-западе – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».