+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 22 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются 3 сентября в Казахстане

3 Сентября 2020 01:15
Поделиться:
Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются 3 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, лишь на западе и юге погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, возможен град, на северо-западе – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
О резком похолодании предупредили казахстанцев
Дожди ожидаются в Казахстане 3-5 сентября Дожди, грозы, туман и шквал ожидаются 2 сентября в Казахстане О шторме предупредили жителей семи областей Казахстана

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами – шквал, возможен град.

В Костанайской области ожидается усиление ветра, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с, местами – туман, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, днем в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, местами в Атырауской, на северо-западе Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив