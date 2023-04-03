Сильный торнадо в США унес жизни 30 человек

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В ряде американских штатах объявлено стихийное бедствие в результате сильного шторма, который унес жизни около 30 человек, нанес серьезный ущерб жилым строениям и инфраструктуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

По данным отделения Национальной метеорологической службы в Нэшвилле, 13 человек погибли в штате Теннесси, где торнадо обрушился на округа Уэйн, Льюис, Макнейри, Хардин и Шелби.

Согласно сообщению Национальной метеорологической службы в Бирмингеме, торнадо прошел по округам Марион и Уинстон в штате Алабама, где одна женщина погибла в округе Мадисон.

В штате Арканзас торнадо разрушил около 2600 строений и нанес вред здоровью около 50 жителям, госпитализированных с травмами различной степенью тяжести. Пять человек погибли в округах Кросс и Пуласки. Губернатор Арканзаса объявил о бедственном положении в воскресенье.

Власти штата Индиана объявили о чрезвычайном положении в связи с регистрацией трех торнадо. По данным официальных лиц, пять человек погибли в округах Оуэн и Салливан. Среди погибших была супружеская пара, которая находилась в палаточном лагере в государственном парке Маккормик-Крик в округе Оуэн.

Национальная метеорологическая служба в Чикаго подтвердила 12 торнадо в Иллинойсе. В штате погибли 4 человека. В результате обрушения крыши в ходе концерта в округе Бун погиб один мужчина и 48 человек получили ранения, из которых пятеро находятся в критическом состоянии. Три человека погибли в результате обрушения дома в округе Кроуфорд.

В заявлении Агентства по чрезвычайным ситуациям сообщается о гибели одного человека в округе Сассекс штата Делавэр и одного жителя в округе Понтоток штата Миссисипи, а также о получении ранений четырех граждан США в результате суровых погодных условий.

Властями оценивается ущерб от торнадо в округах Маршалл штата Айова, Резерфорд и Кэннон штата Теннесси и Мэйкон штата Миссури.

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что поддерживает связь с официальными лицами в пострадавших штатах и поручил своей администрации оказать необходимую помощь по восстановлению регионов.