Сильный снегопад и мороз создали неудобства жителям Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного снегопада жители Азербайджана столкнулись с непривычной ситуацией, которая привела к определенным неудобствам в их повседневной жизни, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На некоторых дорогах Баку в связи со снежной и морозной погодой затруднено движение транспортных средств. На основных дорогах города образовались километровые пробки, некоторые поезда ходят с серьезными задержками, в отдельных школах и дошкольных учреждениях отменили занятия, из-за сильного гололеда происходят цепные аварии, на остановках наблюдается столпотворение.

В настоящее время с различными травмами, полученными из-за гололеда, в бакинскую скорую помощь обратились по крайней мере 12 человек.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, полиция Баку обратилась к водителям с призывом воздержаться от использования личного автотранспорта, чтобы избежать несчастных случаев на дорогах.

Между тем, власти Баку сообщили о предпринимаемых мерах по ликвидации последствии интенсивного снегопада.

«Снег в Баку идет, не переставая, уже 12 часов. Уровень выпавших осадков составил 18 мм. Это 90% месячной нормы. Коммунальные структуры столицы с ночи приступили к расчистке дорог от снега. С помощью техники дороги посыпаются солью и специальными химическими веществами. Эта работа будет продолжаться в течение дня по графику», - сказали в ведомстве исполнительной власти г. Баку.

По словам директора Национального гидрометеорологического центра министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайры Тагиевой, в настоящее время в Баку 5 градусов мороза, в горных районах страны - около 15 градусов мороза, больше всего осадков выпало в северном регионе Азербайджана.

«Сейчас наблюдается пик этого процесса, к вечеру же интенсивность осадков снизится. Если минувшей ночью температура воздуха составляла 4,8 градуса мороза, этой ночью ожидаются 8-9 градусов мороза», - отметила У.Тагиева.

Глава гидрометеорологической службы напомнила, что зимой 2012 года температура опустилась до 11 градусов мороза, обновив рекорд 1969 года. В 2012 году 14 дней наблюдались морозы, температура воздуха была ниже 0 градусов.

Тем временем, в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана сообщили, что 25 февраля к утру снег постепенно прекратится в Баку и на Абшеронском полуострове. Ожидается умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на южный. В регионах же страны снег также постепенно прекратится, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололед.