Сильный снег, туман и метель прогнозируют в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильный снег, туман, метель ожидаются 4 февраля в восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

4 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 м/с.

4 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. В Костанае 4 февраля ожидаются туман, гололед.

4 февраля в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный снег, днем местами осадки (снег, дождь). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске 4 февраля ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Семее 4 февраля ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

4 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 4 февраля ожидается туман.

4-5 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 4-5 февраля временами ожидается туман.

4-5 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау 4-5 февраля ожидаются туман, гололед.

4 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. В Актобе ночью 4 февраля ожидается гололед.

4 февраля в Атырауской области местами ожидается туман. В Атырау 4 февраля ожидается туман.



