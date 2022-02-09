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Сильный снег ожидается в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прогнозируется ухудшение погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По прогнозу синоптиков, сегодня 9 февраля до утра 10 февраля в городе Алматы ожидается выпадение снега. Температура воздуха днем 0-2, ночью -4-6. Туман, на дорогах гололедица.
В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах, в акимате города просят автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности.
«Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. Пешеходам соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки», - обратились к жителям в управлении жилищной политики города Алматы.
В целях предупреждения гололедных явлений по городу организовано дежурство 204 пескоразбрасывателей.
Всего на работах по уборке снега будут задействованы 624 единицы спецтехники и 1 538 дорожных рабочих.
Ранее сообщалось, как долго в Алматы продержится неустойчивая погода.
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