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Сильный снег ожидается в Алматы

9 Февраля 2022 14:44
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Сильный снег ожидается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прогнозируется ухудшение погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По прогнозу синоптиков, сегодня 9 февраля до утра 10 февраля в городе Алматы ожидается выпадение снега. Температура воздуха днем 0-2, ночью -4-6. Туман, на дорогах гололедица.

В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах, в акимате города просят автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности.

«Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. Пешеходам соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки», - обратились к жителям в управлении жилищной политики города Алматы.

В целях предупреждения гололедных явлений по городу организовано дежурство 204 пескоразбрасывателей.

Всего на работах по уборке снега будут задействованы 624 единицы спецтехники и 1 538 дорожных рабочих.

Ранее сообщалось, как долго в Алматы продержится неустойчивая погода.


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#Алматы   #Акимат   #Погода  
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Автор:

Гульзат Сахова

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