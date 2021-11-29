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Сильный шторм в Стамбуле: казахстанцев среди пострадавших нет

29 Ноября 2021 22:37
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Сильный шторм в Стамбуле: казахстанцев среди пострадавших нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев нет среди пострадавших в результате мощного шторма в Стамбуле. Об этом сообщили в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, среди пострадавших и погибших наших граждан нет.

«По полученной информации, шторм стихает. Информации по нашим гражданам не поступало», - уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По информации МЧС Турции, в результате произошедшего четыре человека погибли, 19 пострадали. Среди погибших был один иностранец.

Напомним, из-за шторма повреждены причалы в Малтепе и Пендике, несколько лодок, повалены деревья, ураганным ветром сорваны крыши зданий, на трассах переворачивались большегрузы. В районе Бейликдюзю скорость ветра достигала 129 километров в час.



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#МИД РК   #Происшествия   #Турция  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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