Сильный шторм в Стамбуле: казахстанцев среди пострадавших нет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев нет среди пострадавших в результате мощного шторма в Стамбуле. Об этом сообщили в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, среди пострадавших и погибших наших граждан нет.
«По полученной информации, шторм стихает. Информации по нашим гражданам не поступало», - уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
По информации МЧС Турции, в результате произошедшего четыре человека погибли, 19 пострадали. Среди погибших был один иностранец.
Напомним, из-за шторма повреждены причалы в Малтепе и Пендике, несколько лодок, повалены деревья, ураганным ветром сорваны крыши зданий, на трассах переворачивались большегрузы. В районе Бейликдюзю скорость ветра достигала 129 километров в час.
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