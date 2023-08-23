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    15:18, 23 Август 2023 | GMT +6

    Сильный шторм обрушился Мекку

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    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ Сильный восточный ветер и грозы обрушились на Саудовскую Аравию во вторник 22 августа, нанеся ущерб по всей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Gulf News.

    Города Мекка и Джидда, а также ряд других регионов больше всего пострадали от непогоды. Ветер был настолько сильным, что сносил даже тяжелые предметы. Такие же порывы ветра угрожали движению паломников, совершающих умру в Большой мечети Мекки.

    На некоторых видеороликах запечатлено обрушение опор электропередач от силы ветра и проливного дождя на Асфан-роуд, к северо-востоку от Джидды,

    В нескольких видеороликах видно, как столбы электропередач накренились над дорогами.

    Ранее сообщалось, что на Джидду обрушилась пыльная буря, а небо охватили густые облака пыли.

    Тем временем паломники, совершающие умру, продолжали свои молитвы под ливнем.

    Во вторник утром Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии выпустил предупреждение с подробным описанием погодных условий в стране на ближайшие 24 часа.

    Грозы, сопровождаемые активным ветром, прогнозируются в таких регионах, как Медина, Мекка, Асир, Джазан и Аль-Баха. Между тем, в регионах Наджран и Табук ожидается приземный ветер, который будет поднимать пыль.

    В Хафр-эль-Батине, Аль-Самане и Рафхе температура воздуха поднялась до 47°С, в то время как в Аль-Суде она составила всего 14°С, а уровень влажности достиг 95%.


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