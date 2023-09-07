Сильный шторм на юге Бразилии унес жизни более 20 человек

САН-ПАУЛУ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 21 человек погиб на юге Бразилии в результате сильного шторма, вызвавшего наводнения в нескольких городах страны. Об этом сообщили власти во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Губернатор Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте заявил, что число жертв шторма является самым высоким в штате. Он добавил, что около 60 городов пострадали от шторма, перешедшего во внетропический циклон.

Сообщается, что 15 человек погибли в одном из домов в городе Мукум с населением около 50 000 человек. Вышедшая из берегов река Такуари затопила более 85 % города.

По словам официальных лиц, 1650 человек остались без крова, более 3700 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за циклона, обрушившегося на штат в понедельник. Более 300 миллиметров (почти 12 дюймов) дождя выпало в штате менее чем за 24 часа, вызвав наводнения и оползни, передает France 24.

Власти заявили, число погибших, скорее всего, возрастет.

В результате последнего внетропического циклона, обрушившегося на штат Риу-Гранди-ду-Сул в июне этого года, погибли 16 человек. 40 городов, многие из которых расположены вокруг столицы штата Порту-Алегри, были разрушены.