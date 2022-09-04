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Сильный пожар произошел в порту бельгийского Гента

Автор:  
Арнур Рахимбеков
4 Сентября 2022, 21:00
Сильный пожар произошел в порту бельгийского Гента

ГЕНТ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье утром произошло возгорание на территории морского порта г. Гент в Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным газеты «Ньюсблад», в 7:00 часов утра в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на участке предприятия, перерабатывающего мусорные отходы в местности Дестелдонк.

По данным пресс-секретаря зонального центра пожарной охраны Анук Вейт, пожарные смогли взять огонь под контроль.

«Когда вспыхнул пожар, над гаванью Гента был виден столб черного дыма. Жители могли испытывать некоторые неудобства от дыма. Поэтому мы немедленно ч ерез социальные сети призвали закрыть окна и двери, выключить вентиляцию в доме или машине в случае появления дыма или неприятного запаха», — объяснила Вейт.

Это обращение в основном относилось к жителям Синт-Круйс-Винкеля, Дестелдонка, Зелзате и Вахтебеке.

В настоящее время пожарная команда все еще находится на территории предприятия.

«Пожар может быть под контролем, но наши люди все еще работают над его тушением», — добавила Анук Вейт. - В массе отходов все еще тлеют небольшие пожары, и мы должны сначала взять их под контроль».

Фото: © Brandweerzone Centrum
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