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Сильный пожар произошел в Джакарте: 17 человек погибли

Автор:  
Татьяна Кудренок
4 Марта 2023, 11:43
Сильный пожар произошел в Джакарте: 17 человек погибли Фото: Reuters/WILLY KURNIAWAN

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 17 человек погибли в результате сильного пожара в пятницу на станции хранения топлива, принадлежащей государственной энергетической компании Индонезии Pertamina в Джакарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По словам сотрудника местной пожарной части, двое из погибших были детьми. Еще 50 человек получили ранения, в том числе один ребенок.

Пожар, начавшийся после 20:00 по местному времени, уничтожил несколько домов.

Представитель компании Pertamina сообщил поздно вечером в пятницу, что пожар удалось потушить около 22:30 по местному времени.

После этого можно было видеть всполохи пламени на нескольких домах в районе пожара.

Большинство пострадавших получили ожоги. Правительство Индонезии покроет все расходы на лечение, заявил исполняющий обязанности губернатора Джакарты Херу Буди Хартоно.

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Агентство Джакарты по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что местных жителей эвакуировали в близлежащие мечети.

Сисванди, 21-летний местный житель, рассказал, что во время пожара царил хаос. Обожженные и раненые жители покидали место пожара в панике.

В своем заявлении Компания Pertamina сообщила, что причина пожара все еще расследуется и что эвакуация продолжается.

По данным министерства энергетики страны, станция хранения топлива, на которой произошел пожар, имеет мощность более 300 000 килолитров.


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