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Сильный пожар охватил курортный городок в Греции

20 Мая 2021 16:40
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Сильный пожар охватил курортный городок в Греции

ПЕЛОПОННЕС. КАЗИНФОРМ – В Греции жители шести населенных пунктов - Схинос, Вамвакес, Агиа Сотира, Мавролимни, Мази и Параскева́с и обитатели двух монастырей были эвакуированы в результате сильного пожара, который начался ночью в среду в лесном массиве одного из курортных городов на севере региона Пелопоннес в Греции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kathimerini.

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Пожар разрушил несколько домов. Точное количество пострадавших домов не уточняется.

Согласно сведениям местных властей, пожар охватил территорию свыше 10 километров. Утром в четверг смог, образовавшийся из-за пожара, достиг Афин. Полицией была перекрыта дорога по направлению Магарон-Алепохори.

Пожар тушат около 182 специалистов. Задействованы 62 пожарных машины, 17 самолетов и три вертолета. Мэр города Лутраки Георгос Гинис сообщил, что огонь движется в соседний морской курорт Алепохори.


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#Происшествия   #Греция  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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